’Concordia in Fiore’, mostra-mercato e selfie in piazza

Oggi, dalle ore 9.30 alle 20 è in programma ’Concordia in Fiore’, la tradizionale mostra-mercato del florovivaismo con esposizione e vendita di fiori, piante, prodotti per l’orto, articoli e attrezzature da giardino. A ’Concordia in Fiore’ sarà possibile trovare tutto l’occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino o per allestire gli spazi esterni. Il mercato si snoda in un percorso che coinvolge le vie del centro storico. Novità dell’edizione 2023 il Flower selfie in piazza Borellini.