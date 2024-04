Conferenza su ecologia e sostenibilità, critiche alle follie ecologiste e difesa della natura

Ecologia e sostenibilità sono stati i temi al centro della partecipata conferenza ‘Dialogo sull’ambiente. Tra follie ecologiste e difesa della natura’, organizzata da Fratelli d’Italia giovedì sera all’Hotel Carpi. Sono intervenuti Annalisa Arletti, candidato Sindaco a Carpi, Stefano Cavedagna, candidato alle elezioni europee, Francesco Giubilei, autore del libro ‘Follie ecologiste. Come l’ambientalismo ideologico e l’Unione europea condizionano la nostra vita’e Federica Carletti, degretario cittadino di Fratelli d’Italia.

"Le follie ecologiste di una sinistra poco lungimirante – ha affermato Arletti - si ripercuotono anche sul territorio con scelte fallimentari come, ad esempio, l’estensione della Ztl in centro storico o, ancora, le verniciature rosse sulle strade che non fanno altro che evidenziare la mancanza di piste ciclabili adeguate. E’ necessario rivedere la modalità di raccolta differenziata porta a porta. I sacchetti per strada in centro non li vogliamo. Serve tutelare parchi e spazi verdi attraverso manutenzione e illuminazione, garantendo accessibilità ai più fragili come anziani e persone con disabilità".