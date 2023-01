Confesercenti: "Necessario aiutare le attività turistiche"

Assoturismo Confesercenti Modena ribadisce "la necessità di aiutare economicamente le tante attività del territorio.

Le perdite stimate finora – spiega Gabriella Gibertini, presidente Assoturismo Modena – determineranno sicuramente un calo dei fatturati delle imprese turistiche di oltre il 40%. Per questo chiediamo, al Ministero e alla Regione, che tengano fede agli impegni presi per quanto riguarda lo sblocco dei fondi non utilizzati per i ristori Covid".

Oltre ai sostegni diretti alle imprese, Assoturismo ribadisce l’esigenza di revisionare l’offerta turistica invernale del territorio: "Purtroppo, a fronte dell’emergenza climatica, la neve rischia di essere un evento sempre più raro. Per questo si devono mettere in campo al più presto azioni per sostenere le imprese e aprire un tavolo con tutti i soggetti coinvolti per studiare politiche per la destagionalizzazione del prodotto turistico" spiega Gabriella Gibertini.