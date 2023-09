Consiglio comunale Assenze dimezzate

Il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, insieme al sindaco Gian Carlo Muzzarelli, è uno degli undici consiglieri comunale sempre presenti quest’anno. Gli altri sono Antonio Carpentieri, Federica Di Padova, Marco Forghieri, Piergiulio Giacobazzi, Diego Lenzini, Barbara Moretti, Camilla Scarpa e Vincenzo Walter Stella. Anche Francesca Fabbri ha partecipato a tutte le sedute dopo essere subentrata a Tomaso Fasano nel gruppo Pd. Sul registro, poi, sono sei i consiglieri che hanno saltato una sola seduta: Paola Aime, Lucia Connola, Andrea Giordani, Katia Parisi, Elisa Rossini, Federica Venturelli.

Sono i dati dell’attività del Consiglio comunale dei primi sette mesi dell’anno. Sono state 64 le delibere approvate in 28 sedute, e una presenza dei consiglieri decisamente alta, con 11 che hanno sempre risposto all’appello e una media generale delle assenze dimezzata rispetto allo scorso anno: da 5,09 a 2,43 a seduta. Tra gennaio e luglio sono state affrontate anche 26 interpellanze e sette interrogazioni, oltre alle 20 che hanno ottenuto risposta scritta e alle 17 discusse in commissione consiliare.

Pensando a prossimi mesi, il presidente Poggi entra nel merito del programma: "Dobbiamo lavorare per concretizzare gli importantissimi presupposti generati con l’approvazione del Pug per la rigenerazione della città, del Pums per una nuova e davvero sostenibile mobilità e con i tanti investimenti fatti grazie al Pnrr, ma serve anche un confronto profondo, franco e innovativo sia all’interno del Consiglio sia in città per consegnare ai prossimi amministratori idee sostenibili e concrete. Perché Modena – conclude Poggi - non sia solo una città più bella e sostenibile, ma anche più inclusiva, accogliente e attenta a tutti; soprattutto a chi manifesta nuovi bisogni".