Consiglio comunale di Fiorano, il bilancio: aumentano i numeri delle riunioni e degli atti

Nove sedute, nel 2024, per il consiglio comunale di Fiorano Modenese, che dopo che le elezioni di giugno ne hanno rinnovato i componenti, si è riunito, sotto la guida del presidente Morena Silingardi e del vicepresidente Donato Gualmini che hanno sostituito Alessandro Reginato e Graziano Bastai, in sei occasioni. Poco più di quaranta (42, per l’esattezza) delibere adottate, 15 ordini del giorno discussi in aula, 24 interrogazioni consiliari, 6 interpellanze e 3 comunicazioni fanno sintesi compiuta e definitiva del 2024 del consiglio comunale fioranese, cui vanno aggiunte le 14 sedute delle commissioni e le conferenze dei capogruppo i cui lavori sono, come noto, propedeutici a quelli dell’aula.

Quanto alla Giunta, da gennaio a maggio la Giunta guidata dall’ex primo cittadino, Francesco Tosi, si era riunita 30 volte, mentre dopo le elezioni il neosindaco Marco Biagini ha convocato i suoi assessori 27 volte per un totale di 173 delibere approvate e 29 informative discusse. Rispetto al 2023, numeri in sensibile aumento tanto per l’attività del consiglio che della Giunta, come del resto crescono di numero gli atti licenziati dagli uffici comunali, che hanno adottato 724 determinazioni dirigenziali (erano 638 nel 2023) e 27 decreti, emanando 281 ordinanze (contro le 233 del 2023) e provvedendo a 513 notifiche.