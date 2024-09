Continua la Sagra del Tortellino: domani sera la cena con i sindaci della provincia

Continua fino a domenica prossima, in centro a Castelfranco Emilia, la sagra del tortellino tradizionale. Unico cambiamento di programma riguarda proprio la giornata di oggi: vista l’allerta arancione per il maltempo, infatti, è stato annullato l’incontro con il giornalista Marino Bartoletti, inizialmente previsto per questa sera. Tuttavia Gianni Degli Angeli, presidente di La San Nicola, associazione organizzatrice dell’evento, ha detto che lo stand gastronomico che serve tortellini tradizionali rimarrà comunque aperto non solo oggi a mezzogiorno, ma anche in serata (a meno che il maltempo non costringa a decisione diversa). Intanto, tutto è pronto anche per un altro importante momento: domani sera è infatti in programma una cena alla quale sono stati invitati tutti i sindaci della provincia di Modena Ci sarà per l’occasione anche il primo cittadino di Amatrice, Giorgio Cortellesi, che sottoscriverà ufficialmente un Patto d’Amicizia con Castelfranco.

m. ped.