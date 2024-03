Controlli nei locali, sospese due attività

Modena, 23 marzo 2024 – Doppia sospensione, di un circolo privato e di un locale pubblico, a seguito dei controlli sul rispetto delle leggi di pubblica sicurezza. A Sassuolo, nel Modenese, il questore ha sospeso per quindici giorni l’attività di un’associazione culturale che gestisce un circolo privato in via Regina Pacis. A seguito di controlli, infatti, è stato accertato che l’associazione in questione offriva spettacoli come un vero e proprio esercizio pubblico, con eventi organizzati senza autorizzazione ma pubblicizzati sui social. A prendere parte a questi eventi erano anche giovani provenienti da altre province con precedenti penali, soprattutto in materia di stupefacenti. Durante i controlli delle forze dell’ordine erano stati notati giovani ubriachi, sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti e l’attività in questione arrecava disturbo alla quiete pubblica. Un altro controllo ha riguardato un noto locale a Castelfranco Emilia di cui il questore ha sospeso per 30 giorni l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti elevando sanzioni per 80mila euro: sono stati trovati dodici lavoratori non assunti in modo regolare, oltre alla rilevazione della mancata emissione degli scontrini; carenze nell’impianto elettrico oltre alla apertura abusiva del locale non tenendo conto dell’autorizzazione per gli spettacoli pubblici.