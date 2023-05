Controlli sui mezzi pesanti, cinque camionisti multati

Continuano le verifiche sui mezzi pesanti da parte della Polizia Locale di Formigine. In settimana sono stati svolti, anche in orario serale e notturno, controlli sulle principali arterie del territorio comunale: sono stati 55 i veicoli controllati, con ‘breath test’ eseguito, con esito negativo, per tutti gli autisti, e complessive cinque sanzioni comminate. Due multe sono state determinate dall’eccessiva usura dei pneumatici di due camion, altrettante sono state inflitte per mancato uso delle cinture di sicurezza mentre in un caso a fare le spese dei controlli è stato un autista trovato alla guida durante il periodo di pausa obbligatorio: aveva infatti alterato con la cosiddetta ‘calamita’ il cronotachigrafo, e tanto a lui quanto alla ditta per conto della quale il trasporto era effettuato sono state applicate le sanzioni amministrative previste.