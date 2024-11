Contromano in tangenziale, fermata dalla polizia locale

Stava guidando la propria auto, una Lancia Ypsilon, in tangenziale Nord Pirandello, in direzione Reggio Emilia, un’automobilista 77enne residente a Modena non accorgendosi, però, di essere in contromano sulla corsia in direzione Bologna, rischiando quindi di entrare in collisione con i veicoli che procedevano nella corretta direzione di marcia.

Intorno alle 2.45, tra la notte di lunedì e martedì la sala operativa della Polizia locale di Modena ha ricevuto, infatti, diverse chiamate che segnalavano un veicolo che percorreva contromano la tangenziale cittadina, all’altezza dell’uscita 6.

I dettagli forniti dalle segnalazioni hanno consentito agli operatori di individuare velocemente il tratto percorso dalla vettura. Con l’ausilio dei lampeggianti, le pattuglie hanno dapprima segnalato la propria presenza in carreggiata alle auto che procedevano in direzione corretta, quindi sono riuscite a intercettare e fermare, all’altezza dell’uscita 9, la signora che, ignara, continuava nella sua corsa. Fortunatamente l’intervento si è risolto, intorno alle 3.15, senza incidenti.

Alla conducente, risultata negativa al pre-test per la presenza di alcol nel sangue, è stato contestato invece l’articolo 143 del Codice della Strada per circolazione contromano, che, nel caso l’infrazione avvenga quando la strada è divisa in più carreggiate separate, prevede una sanzione amministrativa che va da 327 a 1.308 euro. Inoltre, spetta adesso all’Autorità giudiziaria decidere il periodo di sospensione della patente di guida.