Corso di impresa al Primo Levi

The Doers, società di innovation consultancy, presenta la sesta edizione di From Idea To Action. Il progetto è concepito come un percorso di imprenditorialità dedicato agli studenti degli istituti medi superiori per sostenere la formazione dei professionisti di domani. Dopo il successo delle precedenti edizioni, From Idea To Action torna anche quest’anno dal 17 al 22 aprile, coinvolgendo complessivamente 43 studenti di una quinta dell’Istituto Tecnico e Tecnologico e di una quarta del Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi di Vignola. "Nel quadro di From Idea To Action – dicono gli organizzatori – gli studenti impareranno a verificare scientificamente le proprie ipotesi, individuare e definire i propri clienti target e applicare un metodo per comprenderne i bisogni reali sulla base dei quali costruire una proposta di valore".