"Così, con il contributo delle imprese, costruiremo i futuri esperti in meccatronica"

Oggi alle ore 19, alla Sala Unione Comuni a Pavullo, si terrà la presentazione del nuovo percorso di studi quadriennale "Meccatronica 5.0" della nuova filiera tecnologica-professionale 4 + 2, in partenza presso l’Istituto Marconi di Pavullo dal prossimo anno scolastico 2025/26.

"L’obiettivo del percorso -spieano i promotori- è costruire un canale di istruzione in grado di dare una solida formazione agli studenti che assicureranno competenze teoriche e pratiche di qualità, anche grazie al contributo delle imprese, sia nella progettazione dell’offerta formativa sia nella didattica e consentire al sistema produttivo di avere le professionalità necessarie per essere competitivo".

Al termine del quadriennio gli studenti potranno accedere direttamente ai corsi degli ITS Academy, conseguendo in sei anni il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o iscriversi ai percorsi universitari o accedere al mondo del lavoro e delle professioni.

Il percorso assicura agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti dai corsi quinquennali degli attuali ordinamenti, con il conseguimento in anticipo di un anno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito al superamento dell’Esame di Stato.

