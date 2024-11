Così la sorgente urbana si rinnova

La sorgente urbana di piazza Camilla Ravera a Formigine si è completamente rinnovata. Dopo la riqualificazione della struttura esterna, nei giorni scorsi si è provveduto a cambiare il sistema di filtrazione, il circuito idrico, il frigo gasatore e il pannello di erogazione. Si parla della ‘Casa dell’acqua, presente a Formigine ormai da più di 10 anni: un erogatore di acqua pubblica liscia e gassata, entrambe refrigerate, a disposizione dei cittadini. L’acqua liscia fresca è completamente gratuita, mentre il costo di quella gassata è di 5 centesimi al litro. L’acqua della sorgente urbana, quanto alla sua qualità, è monitorata costantemente dall’ente gestore del servizio idrico, mentre il controllo della struttura è stato affidato all’Associazione Auser. Le migliorie apportate al dispositivo ne miglioreranno la fruizione, già ragguardevole: solo lo scorso anno sono stati erogati più di 170mila litri di acqua. A partire dall’inaugurazione, avvenuta nel 2012, sono state invece risparmiate più di 2milioni di bottiglie in plastica con un importante risultato dal punto di vista ambientale: i dati parlano infatti di un risparmio pari a 560mila euro, più di 80.400 chilogrammi di plastica in meno da smaltire e 185mila kg di CO2 in meno nell’aria.