L’Angelo di Renga . E una notte in Duomo

Vola un Angelo sul Giugno Ravarinese: Francesco Renga (nella foto) sarà il protagonista dell’atteso concerto di domenica 8 giugno alla Rav-Arena al campo sportivo di Ravarino. Sarà una delle prime tappe del suo "Angelo - Venti tour" che è partito proprio ieri sera in Sicilia: a vent’anni dalla vittoria al festival di Sanremo con "Angelo", un brano divenuto iconico, il cantautore offre al pubblico un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi.

Appuntamento speciale venerdì 6 alle 21 nel Duomo di Modena: in occasione de "La lunga notte delle chiese", il concerto del coro canadese Laudate - Paragon Singers, diretto da Lars Kaario. Domenica 8, poi, nel cortile del Teatro Tempio di Modena, saranno alla ribalta la Corale Estense diretta da Simone Guaitoli e la Corale San Lazzaro condotta da Veronica Zampieri, accompagnate da Simone Guaitoli, Giorgio Avanzi e Maurizio Maffoni. Stasera in piazza a Fiorano "Quell’appuntamento senza fine" che celebrerà i 90 anni di Ornella Vanoni e Gino Paoli: saranno Valeria Visconti e Paolo Notari a raccontare il rapporto artistico e sentimentale dei due grandi interpreti. E sabato 7 alle 21 Cavezzo accoglierà in piazza Don Zucchi la Banda del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per una serata dedicata alla Repubblica.

s.m.