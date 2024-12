Cover band e dj in piazza. Il Capodanno è servito

Saluterà il 2024 da piazza Garibaldi, Sassuolo. Il ‘salotto’ delle città, già debitamente addobbato e illuminato in vista delle imminenti feste natalizie, farà infatti da cornice ad un evento caratterizzato da musica, allegria e condivisione, "con un programma – spiega l’assessore alla cultura Federico Ferrari – pensato per coinvolgere grandi e piccoli". L’appuntamento è per le 23, quando a ‘scaldare’ l’attesa della mezzanotte sul palco salirà la ‘Nordsudovestband’, celebre cover band degli 883 le cui musiche, che hanno fatto cantare intere generazioni e hanno conosciuto, di recente, una ‘seconda giovinezza’ grazie alla fortunata serie televisiva che ha ripercorso l’epica del duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto, garantiranno un’atmosfera spensierata e coinvolgente. A seguire spazio all’intrattenimento per i giovani e gli amanti del ballo: saranno infatti i dj set di Charlie Ughetti e Andrea Sarti ad accendere la piazza con ritmi travolgenti, per salutare il 2024 in grande stile. Momento clou, naturalmente, il brindisi di mezzanotte, con ovvio count-down ad annunciarlo, accompagnato da un brindisi collettivo e da effetti speciali che renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva. L’evento è organizzato dal Comune di Sassuolo insieme a YF Studio, il gruppo di giovani creativi che promuovo anche, in estate, lo Youth Festival. "Grazie alla loro energia e al loro spirito innovativo, il Capodanno in Piazza – conclude Ferrari – promette di essere un appuntamento indimenticabile. L’ingresso è completamente gratuito e aperto a tutti".

Stefano Fogliani