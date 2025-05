Cpl, maxi finanziamento per investire in energia e futuro digitale

Pensa sempre più in grande Cpl Concordia, la cooperativa modenese specializzata nella produzione, gestione e distribuzione di sistemi energetici, che ha tratto incoraggiamento per i suoi piani di sviluppo da un recente finanziamento di 72 milioni di euro concesso da un prestigioso pool di banche. Assistito dalla garanzia Archimede di Sace, il pool guidato da UniCredit (Banca Agente) che con Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha agito anche in qualità di coordinatore, vede affiancati nella operazione Banco Bpm, Bper Banca, Bnl Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti e Sanfelice 1893 Banca Popolare.

"Questa importante fonte finanziaria – spiega il direttore generale Pierluigi Capelli – darà supporto fondamentale ai programmi di sviluppo pluriennali di Cpl. Inoltre, siamo molto soddisfatti di essere riusciti a strutturare l’operazione con Sace e con questo pool di banche, che sono le più importanti a livello nazionale ma anche quelle che hanno erogato a Cpl nuova finanza anche nei momenti di difficoltà dell’Accordo di risanamento. Adesso disponiamo delle fonti necessarie per intraprendere un nuovo percorso di sviluppo, indicato dal nostro nuovo piano industriale, basato su investimenti destinati prevalentemente all’efficientamento energetico, alla digitalizzazione, all’implementazione della intelligenza artificiale ed alla sostenibilità". Con Garanzia Archimede, Sace supporta finanziamenti e cauzioni, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo, erogati dal sistema bancario, rilasciati a condizioni di mercato.

"Questo nuovo finanziamento – commenta il presidente Paolo Barbieri - rappresenta un attestato di fiducia che Cpl Concordia riceve dai suoi stakeholders bancari: basti pensare che singolarmente è l’operazione finanziaria più grande fatta alla società nel corso della sua storia, a conferma della credibilità dei suoi programmi di sviluppo e della solidità dei dati di bilancio che in questo momento esprime". Soddisfazione è espressa anche dagli istituti di credito. "Sostenere un player di rilievo del comparto energetico come Cpl Concordia – afferma Andrea Burchi di UniCredit - significa accompagnare la crescita di un settore strategico per l’economia del Paese. Siamo orgogliosi di aver guidato un’operazione di finanziamento in favore di un’azienda che si distingue per progettualità e innovazione e che è stata in grado di ampliare rapidamente e con successo il proprio business nella produzione di energia da fonti rinnovabili".

Alberto Greco