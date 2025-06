Cpl, oltre 5 milioni di utile. Bilancio ai massimi storici

Sono lusinghieri i risultati 2024 di Cpl Concordia, gruppo cooperativo multiservizi attivo nell’ambito delle energie tradizionali e rinnovabili, che distribuirà un ristoro ai soci di 2 milioni di euro, raddoppiando la somma erogata l’anno scorso. Lo ha stabilito l’assemblea dei soci che si è riunita venerdì per esaminare i dati dell’esercizio finanziario del 2024.

"Il 2024 – ha esordito il presidente Paolo Barbieri – rappresenta un anno di risultati importanti per Cpl Concordia. Con un valore della produzione in crescita e un miglioramento dei principali indicatori economici e finanziari, è tra i miglior risultati degli ultimi 15 anni. L’utile d’esercizio di 5,3 milioni di euro conferma poi la nostra capacità di generare reddito attraverso l’attività caratteristica, alimentando al contempo nuove prospettive di crescita. Pur in un contesto di grandi cambiamenti mondiali, noi teniamo la barra dritta sugli obiettivi di sviluppo del nostro Piano Industriale caratterizzandoci sempre più come partner di imprese ed enti pubblici per una concreta transizione energetica".

Il margine operativo lordo, indice della capacità di generare reddito con l’attività caratteristica, è stato pari a 31,1 milioni di euro (in crescita sull’anno precedente del 9,7%) e rappresenta il 9,1% del valore della produzione (342 milioni di euro), in crescita di 2,8 milioni di euro rispetto al 2023. La ripartizione per attività conferma che il maggior contributo per 129 milioni di euro è stato offerto dai Servizi di Gestione Calore e Global Service Energetico. Mentre il patrimonio netto è arrivato a sfiorare i 151 milioni di euro, a fronte di una stabile generazione di flussi di cassa operativi.

L’organico a fine 2024 era composto da 1.645 lavoratori, in crescita di 38 dipendenti rispetto al 2023. "Veniamo da sette anni di continui e costanti miglioramenti delle nostre performances, sia economiche che finanziarie. Nel 2024 – ha sottolineato il direttore generale Pierluigi Capelli – il nostro ebitda annuo è arrivato ad essere il doppio della Pfn (Posizione Finanziaria Netta che misura la differenza tra il totale dei debiti finanziari di un’azienda e le sue attività liquide), e questo dato è il migliore di sempre per Cpl. Inoltre, abbiamo circa un miliardo di euro di portafoglio ordini pluriennali. Anche grazie a questi dati nello scorso mese di aprile abbiamo perfezionato un finanziamento in pool di 72 milioni di euro, che ha avuto la partecipazione di tutti i principali istituti di credito nazionali".

Forte di questi risultati la cooperativa di Concordia guarda alla realizzazione del proprio Piano industriale 2025-2030 che prevede obiettivi di consolidamento e di crescita degli attuali business, legati all’efficientamento energetico e al global service, ma anche obiettivi di sviluppo di nuovi business nel settore delle energie rinnovabili, come l’idrogeno, il biometano e il fotovoltaico per cogliere le opportunità del mercato e contribuire ad una sana e vera transizione energetica.

Alberto Greco