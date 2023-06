Cpl, utile raddoppiato e 150 assunzioni

L’assemblea dei soci di Cpl Concordia ha approvato il bilancio d’esercizio 2022. E’ stato "un anno caratterizzato da crescita di fatturato e utili, costante ottimizzazione della gestione corrente, sostegno agli investimenti e alla digitalizzazione per ulteriormente rafforzare il ruolo di Cpl Concordia come azienda strategica nella transizione energetica del Paese". Oltre al consolidamento nelle attività tradizionali, focus sui nuovi trend idrogeno, fotovoltaico e biometano "su cui l’azienda sta svolgendo un ruolo primario di attivazione a livello nazionale, anche abilitando le aziende clienti ai fondi pubblici, PNRR in particolare". Passando ai numeri, il valore della produzione consolidato è di 366 milioni di euro nel 2022, in aumento rispetto ai 315 milioni dell’anno precedente, con un EBITDA di 29,3 pari all’8% (rispetto ai 25,4 mln del 2021) e un utile più che raddoppiato (che passa dai 3,6 milioni del 2021 ai 7,5). Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia, commenta: "Il 2022 è stato un anno contraddistinto da eventi esogeni negativi impattanti anche per la nostra impresa come lo scoppio della guerra in Ucraina e l’aumento esponenziale del costo dei vettori energetici. Tutti quanti abbiamo dovuto mettere in campo soluzioni innovative, indispensabili per affrontare un contesto che mutava a velocità mai viste prima, ma siamo riusciti a chiudere un bilancio positivo, migliore delle nostre iniziali aspettative, permettendoci, così, di riconoscere anche ai soci un ristorno superiore all’anno precedente". Attraverso CPL Academy sono stati organizzati corsi e distribuiti in totale 27 tra borse e premi di studio a giovani meritevoli. I piani di welfare aziendale adottati hanno consentito inoltre la distribuzione a soci e dipendenti di oltre 800 mila euro. Cpl ha anche definito un ambizioso piano di assunzioni per il 2023 che prevede l’ingresso di 150 nuove risorse rispetto alle 1471 unità presenti al 31 dicembre 2022. Pierluigi Capelli, direttore generale, commenta: "I risultati approvati premiano competenza, sforzi, dedizione e passione".