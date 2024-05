"Crescita record, il dividendo sale". Rotella vicepresidente: è ufficiale

Tommaso Rotella nominato vicepresidente di Hera. L’ufficializzazione è giunta nel corso dell’Assemblea dei soci Hera presieduta dal presidente esecutivo Cristian Fabbri che a Bologna ha approvato il bilancio 2023 ("performance record") e il dividendo per azione in rialzo a 14 centesimi.

L’Assemblea ha approvato il bilancio 2023, che ha evidenziato i principali indicatori economici e finanziari "in forte crescita sia rispetto all’anno precedente sia rispetto ai livelli pre-crisi (esercizio 2021)". Tra i principali risultati il margine operativo lordo adjusted salito a 1.494,7 milioni di euro (+15,4%) e l’utile netto adjusted di pertinenza degli Azionisti pari a 375,2 milioni (+16,5%).

Gli investimenti operativi lordi invece hanno raggiunto gli 815,8 milioni (+15,0%), e sono stati destinati principalmente a interventi per l’innovazione e la resilienza degli asset gestiti, l’economia circolare e la transizione energetica, con progettualità concrete e coerenti con le principali policy nazionali e internazionali.

"L’indebitamento finanziario netto è sceso a 3.827,7 milioni di euro rispetto ai 4.249,8 milioni al 31 dicembre 2022: la struttura patrimoniale e finanziaria registra pertanto un significativo miglioramento".

I risultati testimoniano "ancora una volta, la validità delle politiche gestionali messe in atto dal Gruppo: la solidità patrimoniale e la flessibilità finanziaria del Gruppo hanno consentito alla multiutility di proseguire il percorso di crescita industriale, incrementando gli investimenti, cogliendo con successo le opportunità di mercato, continuando a generare valore a beneficio di tutti gli stakeholder".

Al via la distribuzione di un dividendo in crescita a 14 centesimi per azione, in rialzo di 1,5 centesimi rispetto all’ultimo dividendo pagato (+12%). Lo stacco della cedola avverrà il 24 giugno, con pagamento a partire dal 26 giugno 2024. Il dividendo sarà corrisposto alle azioni in conto alla data del 25 giugno 2024. "Il dividendo erogato, in base alla quotazione del titolo Hera al 31/12/2023, corrisponde a un rendimento annuo del 4,7%".

Si riconferma quindi, spiegano dalla multiutility, "una forte attenzione alla generazione di valore per gli azionisti: questo incremento, infatti, è coerente con la politica di remunerazione prevista nel Piano industriale, che prevede una crescita del dividendo fino a 16 centesimi per azione al 2027, con un utile netto per azione in crescita del 7% medio annuo".