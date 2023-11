Cucina a fuoco in una palazzina, denso fumo nero ma nessun ferito

La cucina di un appartamento va a fuoco, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco evita il peggio. E’ successo ieri mattina a Castelfranco, in via Buonarroti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, verso le 10 si è appunto sviluppato un rogo al secondo piano di una palazzina. I vicini di casa, vedendo uscire una coltre di fumo nero dalle finestre, hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono giunte tre squadre di vigili del fuoco, due delle quali provenienti da Modena e una da Vignola. In breve, l’incendio è stato domato. Non si registrano fortunatamente persone ferite o intossicate. Danni limitati all’appartamento, le cause sono da accertare.