Da febbraio 10 posti in più all’asilo nido Barchetta

Dal mese di febbraio saranno disponibili 10 posti aggiuntivi destinati a lattanti, bambini da 3 a 12 mesi di età, al nido d’infanzia comunale Barchetta, in via Barchetta 75 a Modena. Le famiglie interessate devono presentare domanda entro lunedì 22 gennaio. La buona notizia è affidata a un sms sul cellulare dei genitori, che annuncia l’arrivo di una email importante.

È il modo più rapido escogitato dal Settore Istruzione per spiegare ai genitori dei bambini residenti nati dall’1 gennaio al 31 ottobre 2023, che hanno partecipato al bando comunale 2023/2024 nei termini in lista di attesa e sono in graduatoria, come ottenere l’assegnazione di uno dei nuovi posti disponibili.

Nell’email inviata dall’ufficio ammissioni dei Servizi educativi nella mattinata di lunedì 15 gennaio c’è anche il modulo che gli interessati devono compilare e inviare, sempre per posta elettronica (nidi.infanzia@comune.modena.it). L’assegnazione avverrà sulla base del punteggio già assegnato in sede di bando. Al nido comunale Barchetta funzionano attualmente due sezioni: una di medi (12-24 mesi) e una di grandi (24-36 mesi) a quali cui si aggiunge quindi anche una sezione riservata ai lattanti grazie a un percorso condiviso con le educatrici. La sezione lattanti, accogliendo bambini molto piccoli, richiede infatti un’organizzazione specifica di spazi e attrezzature.