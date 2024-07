Dal brit rock ai cantautori

Con i leggendari Ride (nella foto), la band di Oxford che negli anni ‘90 rese grande il genere shoegaze, anticipando la svolta del brit-pop, giovedì 4 a Soliera prenderà il via la 17ª edizione di "Arti Vive Festival", cinque giorni fra musica emergente e internazionale, teatro sperimentale e dj set. Fra gli ospiti, venerdì 5 e domenica 7 Bdrmm e Bar Italia, due delle più interessanti band britanniche del panorama rock contemporaneo, e sabato 6 Marco Castello con il suo ultimo album "Pezzi della sera". Rock anche al parco Lennon di Castelnuovo, dove giovedì 4 ascolteremo The Black Sorrow, band australiana, in "Roots Soaked Blues Rock". E domenica 7 al castello di Spezzano il festival "La Via Emilia. La strada dei cantautori".