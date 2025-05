Note di Donne e voci femminili. L’omaggio con Regine di cori

Torna – per l’ottava edizione – la rassegna corale "Regine di Cori", dedicata alla valorizzazione dei cori femminili: stasera alle 20.30, all’auditorium della corale Rossini in via Livio Borri, saranno alla ribalta il coro femminile di Modena "Note di Donne", diretto da Roberto Guerra, il coro femminile "Per futili motivi" di Bologna, diretto da Daniela Preziuso, e da Carpi la Corale Giuseppe Savani, diretta da Giampaolo Violi.

In programma brani di musica pop e indimenticabili melodie come "La vita è bella", oltre a superclassici, "Don’t stop me now" dei Queen, "With a little help from my friend" dei Beatles, "Sweet dreams" e canzoni di Fabrizio De Andrè e dei Procol Harum, tutte in arrangiamenti per coro femminile e misto, più una sorpresa finale con i tre cori riuniti.

La rassegna è promossa proprio dal coro "Note di Donne" e dall’associazione NonSoloScuola di Modena, con il patrocinio del Comune e dell’Aerco, Associazione emiliano romagnola cori.

s. m.