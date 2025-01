Dalle colonne sonore fino ai brani pop rock, via al concerto

Appuntamento con la grande musica d’autore oggi pomeriggio a Castelvetro di Modena. Come avviene ormai da alcuni anni a questa parte, alla vigilia dell’Epifania si svolgerà anche nel 2025 il Concerto di Capodanno, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia. L’appuntamento è alle 17 nella chiesa parrocchiale, dedicata ai santi Senesio e Teopompo. Ad esibirsi saranno i componenti del corpo bandistico di Castelvetro di Modena, diretti dal maestro Federico Maffei. Le musiche proposte nel concerto, come di consueto, spazieranno tra vari generi musicali. Nello specifico, si andrà da melodie originali alle colonne sonore di celebri film, dalla musica leggera ai brani sinfonici, da brani pop-rock fino a incursioni nella musica classica. Verranno eseguiti tra gli altri brani di Richard Strauss, Ennio Morricone, Elvis Presley, Michael Jackson, Stevie Wonder, Franz von Suppé e Irving Berlin. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno il Concerto di Capodanno del Comune e della parrocchia di Castelvetro è ad ingresso gratuito. Chi non potrà seguirlo sul posto, potrà farlo anche da remoto. L’esibizione del corpo bandistico di Castelvetro di Modena sarà infatti trasmessa in diretta streaming anche via internet, in particolare attraverso il canale Youtube ufficiale della stessa banda castelvetrese. Per chi parteciperà in presenza, sarà invece un’occasione per farsi gli auguri per il nuovo anno e incontrare anche rappresentanti dell’amministrazione comunale.

m.ped.