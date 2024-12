Daniela non si trova, i Ris a caccia di indizi a casa sua

MONTEFIORINO (Modena)

Un doppio sopralluogo per cercare ‘tracce’ di Daniela Ruggi. E’ quello effettuato ieri mattina dai carabinieri del Ris di Parma, entrati nell’abitazione di Vitriola di Montefiorino (nel Modenese) e in una proprietà poco distante per eseguire rilievi tecnici e prelievi, anche di natura biologica. Attività volta a far luce su quanto accaduto alla 31enne misteriosamente scomparsa dalla sua casa di Vitriola, appunto, lo scorso settembre e a seguito del quale la procura modenese ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di sequestro di persona.

I militari si sono introdotti nell’abitazione in cui Daniela viveva almeno fino allo scorso settembre ma pare che non siano emersi elementi di rilievo nei due sopralluoghi: i Ris erano già stati nella casa di Polinago, abitazione dell’unico indagato per il sequestro di Daniela: il 67enne Domenico Lanza, in carcere per altro reato ovvero per la detenzione illegale di armi.

Valentina Reggiani