Daniela, uno spirito libero: "Ma ora ritorna a casa"

"È stato detto che Daniela sarebbe una persona con problemi mentali. Falso. Daniela è una ragazza speciale, che ha frequentato con successo le scuole medie-superiori, diplomandosi al Deledda e iniziando a frequentare un corso per diventare segretaria d’azienda. È stato detto che Daniela sarebbe stata abbandonata dalla famiglia d’origine: falso. Quando ci trasferimmo a vivere a Prignano, per stare vicino al mio papà e alla mia mamma, Daniela volle rimanere a vivere a Vitriola perché lì prestava il proprio servizio civile. E perché lì, immediatamente dopo, avrebbe trovato un lavoro che Daniela amava infinitamente, come assistente sul pulmino che accompagnava a scuola i bambini. È stato detto che Daniela sarebbe stata abbandonata a vivere in una casa che non aveva nemmeno l’acqua corrente. Falso. Daniela viveva alla Capanna, nell’altra proprietà di famiglia. Ha deciso lei di trasferirsi infine a vivere in centro benché la casa versasse nelle condizioni a tutte note. Ma Daniela ha sempre voluto vivere così. Libera. Perché, per quante cose brutte si siano volute dire su di lei, su di me e su sua sorella, Daniela è uno spirito libero". Con una video dichiarazione la mamma di Daniela Ruggi, assistita dagli avvocati Guido Sola ed Elena Lenzini si è rivolta alla stampa chiedendo prima di tutto rispetto per il dolore che si è trovata all’improvviso ad affrontare. Non solo: la donna si è rivolta alla figlia, chiedendole di tornare a casa e a tutti coloro che dovessero vederla, affinchè si rivolgano subito ai carabinieri. Come noto domani il Ris di Parma effettuerà un sopralluogo nell’abitazione della giovane, a Vitriola ma anche in un capannone poco distante. "Daniela, ripeto, è uno spirito libero, che non ama interferenze nemmeno da parte mia e di sua sorella. Non sempre ha accettato il nostro aiuto economico. E, a volte, ha criticato i nostri tentativi di convincerla infine a vivere una vita che potremmo definire normale. Era nostro dovere provare a starle vicino così come sempre abbiamo fatto – continua la madre. La donna, infine si rivolge a Daniela: "Se mi ascolti. Torna a casa. Come ti ho sempre detto, la nostra porta è sempre aperta. E se vorrai vivere, come hai sempre voluto vivere, continuerò a camminare al tuo fianco pregando le autorità e, con esse, tutte le persone di rispettare questo tuo modo di vivere che per tante persone, giornalisti compresi, appare strano, ma che è il tuo. Ti voglio bene". Valentina Reggiani