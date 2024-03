Davyskiba cala alla distanza. Rinaldi lotta, ma non basta

BRUNO 5,5 (att. 100% su 2, 1 b.s.) – Mette al servizio della squadra un’energia quasi disperata: è nervoso, polemico, autoesigente. L’impresa quasi si compie e poi si perde tra le sue mani, nel cambiopalla mancato del 13-11 rimastogli impigliato tra le dita.

DAVYSKIBA 5,5 (att. 46% su 41 con 7 muri sub., 1 ace, 6 b.s., 1 muro) – In attacco si conferma brillante per tre set, come a Trento, poi cala alla distanza. Ma quella che è davvero mancata a Modena sin qui, e non solo nella serie, è la regolarità nel suo servizio – micidiale, ma solo a sprazzi.

RINALDI 6 (att. 45% su 29 con 1 err. e 4 muri sub., ric. 43% su 21 con 2 err., 1 ace, 3 b.s., 2 muri) – A un passo dal possibile… si porta a casa l’ennesimo colpo di reni di una carriera da lottatore, mal disposto alla resa: parte freddo come a Trento, poi irrompe nel secondo e nel terzo set. Suo anche l’ultimo acuto prima del tonfo, quello del 12-9 nel tie break.

JUANTORENA 6 (att. 47% su 34 con 3 err. e 3 muri sub., ric. 53% su 32 con 2 err., 4 b.s., 1 muro) – Qualità e zampate in attacco non mancano, semmai un po’ di energia verso la fine. Molto severo coi compagni nel primo set, trova la calma via via e la squadra ne trae giovamento. Male la difesa.

SANGUINETTI 5,5 (att. 40% su 10 con 1 err. e 2 muri sub., 2 ace, 5 b.s., 1 muro) – Pungente al servizio con un bel crescendo nel finale, ma molto marcato in attacco e poco ficcante (come al solito) a muro.

STANKOVIC 5 (att. 67% su 3) – Presenza poco palpabile, poco energica. Con Brehme – nel bene e nel male – è un’altra storia.

BREHME 6 (att. 100% su 6, 6 b.s., 6 muri) – Voto 6 come 6-6-6, il numero della bestia, o della belva se preferite: il tedesco entra nella partita e nella serie come una furia, in attacco non sbaglia un colpo, i muri son tutti suoi. Poi però esagera un tantino nella foga, perdendosi proprio sul più bello.

BONINFANTE sv – Pochi passaggi stavolta.

SAPOZHKOV sv (att. 0% su 1, 1 b.s,, 1 muro) – Dopo un paio di incoraggianti passetti in avanti ne arriva uno indietro, soprattutto dal servizio. Maxim sa che può avere un ruolo in questo finale di stagione, ma dovrà essere capace di ritagliarselo nei pochi scampoli di doppio cambio a lui concessi.

GOLLINI 6 (ric. 67% su 30 con 2 err.) – Di là c’è il miglior Laurenzano della stagione, ma soprattutto una squadra che legna forte dal servizio. Il primo set è carico di equivoci con Juantorena (che tante volte se la prende con lui senza troppa giurisdizione) ma alla lunga prevale la calma. Altra buona prestazione, tutto considerato.

All. GIULIANI 6 – Rispetto a gara-1 la squadra gira meglio: Bruno è di nuovo saldamente al centro del gioco, i posti-4 danno il loro contributo. In definitiva la prestazione offerta è quella che Modena si aspettava, e non si può imputare al coach il blackout degli ultimi 5 minuti di partita.

Fabrizio Monari