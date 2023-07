Di chiesa in chiesa il concerto promenade

C’è anche il curioso (e sempre atteso) Concerto Promenade fra i tanti appuntamenti di questa settimana, per la rassegna "Armoniosamente": mercoledì 2 agosto a Fiumalbo sarà Paolo Bougeat (nella foto) a spostarsi di chiesa in chiesa, suonando su vari organi storici: alle 21 nella parrocchiale di S. Bartolomeo, poi alle 21.20 all’oratorio di Santa Caterina dei Rossi e alle 21.40 all’oratorio di Santa Maria dei Bianchi. Nella stessa rassegna, ricordiamo fra gli alitri i concerti dell’organista Giovanni Petrone, domani a Frassinoro, e del soprano Silvia Martinelli con Andrea Trovato, mercoledì 2 a Fellicarolo di Fanano, poi il Trio Aycardi giovedì a Monteobizzo di Pavullo. E per "Note e arte nel Romanico", domenica a San Michele di Fiumalbo, il flauto di Giovanni Mareggini incontrerà gli archi di Davide Gaspari e Silvia Sciolla.

Torniamo in città, dove mercoledì 2 agosto al chiostro di San Pietro il Salotto Culturale ci propone le emozioni latine a "A los Maestros", con la chitarra di Alessandro Deiana e il bandoneon di Fabio Furia. Stasera nel cortile d’onore del Palazzo dei Pio di Carpi, il Quartetto Saxofollia. E sabato 5 a Vignola, il concerto spettacolo "Chopin, la stanza accanto", con la pianista Cinzia Bartoli e l’attore Enrico Bonavera.

s. m