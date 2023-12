"Diamo la cittadinanza onoraria ad Assange"

Valutare il conferimento della cittadinanza onoraria di Modena al giornalista Julian Assange. È l’invito rivolto all’Amministrazione comunale contenuto nell’ordine del giorno presentato da Giovanni Silingardi per il Movimento 5 stelle. Il documento è stato approvato dal Consiglio comunale con posizioni diverse anche all’interno degli stessi schieramenti politici. In particolare, oltre ai consiglieri del Movimento 5 stelle, hanno votato a favore della proposta i consiglieri del Pd Vincenza Carriero, Francesca Fabbri e Irene Guadagnini, e i gruppi Europa Verde-Verdi, Sinistra per Modena, Modena Civica e Gruppo indipendente per Modena; voto contrario dei consiglieri del Pd Federica Di Padova, Stefano Manicardi e Fabio Poggi, e dei gruppi Lega Modena e Fratelli d’Italia; astenuti per il Pd i consiglieri Mara Bergonzoni, Antonio Carpentieri, Lucia Connola, Mauro Forghieri, Ilaria Franchini, Vittorio Reggiani e Federica Venturelli e anche il gruppo Alternativa Popolare. I voti a favore sono stati 13, sei quelli contrari, otto le astensioni.

"Non sta scontando alcuna pena, non ha ricevuto alcuna condanna e non è accusato di nessun reato dal Regno Unito, Paese in cui è detenuto a tempo indeterminato per conto degli Stati Uniti". Sono le parole del consigliere Silingardi, in riferimento al giornalista Julian Assange.