Difensore Civico, 30 casi nel 2024

Richieste di pratiche edilizie, segnalazioni in merito al degrado del manto stradale, al dissesto idrogeologico in prossimità di residenze private, oltre a richieste di informazioni, accesso agli atti e sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. E’quanto emerge dalla relazione del difensore civico provinciale sull’attività del 2023; sono 30 le istanze affrontate dall’avvocata Patrizia Roli che opera anche per conto di 27 Comuni convenzionati; a queste si aggiungono otto istanze ricevute nel 2023 e completate nel 2024 e tre istanze ancora aperte, oltre a decine di richieste di cittadini che si sono rivolti al servizio anche solo per chiedere una consulenza sui servizi comunali, chiarimenti o un consiglio informale su atti e procedure della pubblica amministrazione.

Nel corso dell’illustrazione dei dati al Consiglio Provinciale, presentando la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2024, Patrizia Roli ha sottolineato "l’importanza di questo servizio ai cittadini, che si fa carico di interessi che altrimenti difficilmente avrebbero tutela e che rafforza lo spirito di collaborazione tra enti con l’obiettivo ultimo di dare risposte certe e rapide alle tante persone che si rivolgono a questo servizio gratuito". Modena è l’unica Provincia della Regione ad aver istituito il difensore civico territoriale ai servizio dei Comuni, una figura che contribuisce ad aumentare la fiducia nei confronti della pubblica amministrazione, garantendo trasparenza e partecipazione.

Oltre alle istanze affrontate, si sono rivolti al difensore civico altri 55 cittadini, con richieste che non erano di sua competenza diretta e che quindi non sono state trattate. Patrizia Roli è stata nominata dal Consiglio provinciale nel 2022, ha ricoperto la funzione di Difensore civico della Provincia dal 2016 ed è al suo terzo mandato, mentre in precedenza ha svolto l’incarico per l’Unione dei Comuni dell’Area nord dal 2000 al 2009 e in diversi Comuni modenesi.