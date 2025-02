Digitale, arriva il corso per imparare ad usare il web

A Vignola, dal 18 febbraio, partiranno in biblioteca cinque corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale, aperti a tutti gli interessati. I corsi, giunti alla seconda edizione, rientrano nel progetto Digitale Facile della Regione Emilia-Romagna, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della misura 1.7.2 del Pnrr.

Ad annunciare l’iniziativa è stato lo stesso Comune di Vignola, che in una nota informa che martedì 18 febbraio alle 15.30, nella sala conferenze della biblioteca, è in programma l’incontro pubblico di presentazione dei corsi. Da giovedì 20 febbraio inizia invece il corso dal titolo ’Capire il computer, ordinare e posizionare i file’. Da martedì 4 marzo comincia il ’Corso di smartphone e tablet. Verifica della fonte: spam, fake news’. Giovedì 13 marzo sarà la volta del corso ’Introduzione a Internet e posta elettronica’. Da martedì 25 marzo si parlerà di come ’Utilizzare le principali applicazioni software per la gestione delle proprie attività: Google suite, basato sulle applicazioni gratuite di Google come gmail, chrome, gestore delle password, calendar e maps.

Infine, martedì 1 aprile, partirà l’ultimo corso sui ’Servizi pubblici online’ incentrato su l’accesso ai servizi con la propria identità digitale.

Ogni corso è composto di due o tre appuntamenti, ciascuno di due ore in totale. Non occorrono pre-requisiti per partecipare né di età né di preparazione culturale. Per ulteriori informazioni: telefono/WhatsApp 375 900 8840.

