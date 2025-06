Dilaga l’illegalità e crescono rabbia e paura

di Barbara Manicardi

Ancora una volta dobbiamo assistere inermi e, a dire la verità, anche sbalorditi a quello che ormai è diventato un calvario quotidiano: le aggressioni o le risse più o meno gravi messe a segno nel cuore della città da baby gang o da gruppi di stranieri che vivono di spaccio e illegalità. L’area dei Giardini Ducali e di corso Vittorio Emanuele è diventata terra di nessuno, anche in questi giorni con la città piena di turisti per il Motor Valley. Che sia giorno o notte non importa. Questi criminali (perché di questo si tratta) non si fermano: picchiano, insultano, minacciano e accoltellano. E occupano spazi togliendoli ai cittadini. C’è qualcuno in piazza Grande?