Diocesi unite, l’iter richiede ancora tempo

Il cammino per l’unificazione delle diocesi di Modena e di Carpi è iniziato ufficialmente tre mesi fa, anche se già da tempo le due realtà diocesane erano di fatto unite nella persona dell’arcivescovo Erio Castellucci. A settembre è stato annunciato che – ora è certo – le due diocesi arriveranno a fondersi nell’arco di qualche mese, ma il processo non sarà né immediato e forse neppure tanto semplice. Lo si intuisce anche dal comunicato diffuso congiuntamente ieri dalle due diocesi, dopo la riunione unitaria dei consigli episcopali: dietro al linguaggio burocratico e formale della nota, sembra di capire che il percorso di unificazione richieda ancora notevoli sforzi. I consigli episcopali – informa il comunicato – hanno esaminato alcune relazioni concernenti le diverse aree di lavoro delle diocesi. Per l’area amministrativa "sono stati prospettati rischi e opportunità di alcune ipotesi che condurranno a un’unica struttura amministrativa a servizio del nuovo ente": si è così deciso di procedere a una "puntuale fotografia patrimoniale, economica, finanziaria e organizzativa dei due enti". Si è poi esaminata la riorganizzazione territoriale della nuova diocesi: dovranno infatti essere definite le variabili che porteranno alla nascita dei nuovi vicariati. Per l’ambito della pastorale è stata creata una commissione che elaborerà un progetto che in gennaio verrà sottoposto ai consigli presbiterali e pastorali. "Il confronto conclusivo – informa la nota – ha riguardato la realtà degli uffici diocesani, il loro numero e la possibilità di una nuova aggregazione per aree tematiche". Come si vede, un cammino complesso: l’arcivescovo ha quindi raccomandato che ogni trimestre venga realizzato un report con un costante aggiornamento dei passi compiuti sulla via dell’unificazione.

