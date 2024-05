Domeniche di maggio, al via con gli eventi dedicati ai sapori

A maggio il centro di Soliera si appresta a vivere quattro domeniche speciali, ognuna con un proprio filo conduttore: il cibo, la musica e il vintage, i fiori e i giochi. Si comincia domenica 5 maggio con una giornata all’insegna dei gusti e dei sapori.

Gli stand gastronomici esporranno, venderanno e faranno assaggiare il meglio delle produzioni locali. In programma dalle 16 alle 18 lo show cooking dello chef Daniele Reponi, noto come il ’re del panino’ grazie alla sua partecipazione a ’La prova del cuoco’ e al suo format ’L’Italia in un panino’. Alle 18 il concerto in piazza Sassi della Bruno Lugli Orchestra, un super ensemble di 35 elementi che proporrà un repertorio disco dance tutto da ballare. Per tutto il giorno saranno presenti gli esperti del Matraccio, ovvero l’albo assaggiatori di Nocino Tipico di Modena, mentre dalle 15 alle 17, nel cortile del Castello Campori, l’associazione Natalia Ginzburg di Soliera e il Centro Studi Storici solieresi propongono l’iniziativa ’Sapori di famiglia’, Sempre nel pomeriggio, a partire dalle 16.15, via Nenni si animerà per lo Steam Day, ovvero laboratori scientifici open air rivolti in particolare ai ragazzi e alle ragazze. Alle 17.45, presso il Mulino di via Grandi 204, è in programma un Science Show, uno spettacolo con getti d’aria e curiosi esperimenti, adatto a bambini e bambine dai 6 agli 11 ann.