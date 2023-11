"Doni a sorpresa per rilanciare i piccoli negozi"

‘A Natale ogni sc…onto vale!’: questo il nome dell’originale iniziativa partita direttamente da un gruppo di commercianti del centro storico di Carpi, e non solo, e che in breve ha dato vita ad una vera e propria ‘cordata’ di attività storiche, riunite in un percorso virtuoso. L’obiettivo dell’iniziativa, condiviso subito da tutti i partecipanti, è quello di fare vivere ancora di più il centro di Carpi, specie in vista delle imminenti festività natalizie, incentivare il commercio nei negozi fisici della città, favorendo l’economia locale, e riducendo il ricorso agli acquisti online e nei grandi centri commerciali. "Non è un concorso, ma il ‘premio’ è assicurato - spiegano Marcella Garuti e Marzia Tosetto del centro estetico Mamasun che ha compiuto quest’anno 24 anni dalla sua fondazione -. Ogni volta che un cliente effettua un acquisto presso una delle attività aderenti, riceverà una cartolina speciale che nasconde una sorpresa. A questo punto l’acquirente è libero di scegliere se recarsi in uno dei negozi elencati sul retro della cartolina, per scoprire quale sorpresa lo attende. Se poi effettuerà un ulteriore acquisto, riceverà un’altra cartolina per continuare il divertimento". "Era un po’ di tempo che, tra i negozi ‘storici’ di Carpi, c’era la voglia di creare un percorso virtuoso, per premiare il cliente che ci dimostra la sua fiducia". ‘Irriducibili’ è il nome della chat che collega i partecipanti: "Ci è piaciuta questa definizione – prosegue Barbara Malagoli di Negozio B, alle spalle 35 anni di esperienza nel settore – perché ne abbiamo passate tante, il terremoto, la pandemia, la crisi, ma prendendo a prestito le parole dal mitico Vasco Rossi, ‘siamo ancora qua’. Non abbiamo mollato e non molliamo e per ringraziare i nostri clienti abbiamo preparato una sorpresa che in periodo di acquisti natalizi reputiamo possa essere molto gradita". "L’unione, il dinamismo e la voglia di fare hanno dimostrato come in poco tempo si possa mettere in piedi una bella iniziativa di sinergia tra negozi ed esercizi – conclude Simona V. dello Chalet 3.0 -. Chi verrà da noi con la cartolina ricevuta dagli altri negozi riceverà da lunedì a giovedì in omaggio la birra artigianale a nostro marchio". "È bello vedere che ci sono ancora persone che spendono nei ‘negozi di vicinato’, quelli che hanno fatto la storia di Carpi – aggiunge Luca Semellini di Bao, orafo da 43 anni – più che nei centri commerciali. Quello che noi garantiamo è assistenza, professionalità, cura del cliente, e la cosa più importante: il rapporto umano". Tra promozioni, sconti, gadget, si potrà scegliere tra abbigliamento dal più elegante allo sportivo o street, un nuovo paio di occhiali da sole, una coccola dalla parrucchiera o un allentamento in palestra, una torta gustosa o un salame nostrano, o sbizzarrirsi tra le cialde per il caffè o i gadget personalizzati, regalare le scarpe nuove ai nipotini o, perché no, progettare una vacanza.

r.m.