Sabato notte il raid contro Fratelli d’Italia

L’episodio dei vandalismi sulla saracinesca della sede della Lega in via Gobetti, si aggiunge agli atti vandalici arrecati alla porta delle sede di Fratelli d’Italia in via Prampolini. "Si tratta del terzo episodio in meno di tre mesi – aveva dichiarato il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale Fd’I – Ciò che è accaduto è gravissimo e ingiustificabile. Il terzo atto vandalico in meno di tre mesi contro la sede di Fratelli d’Italia a Modena è un altro, inquietante segnale di un clima d’odio crescente che non può più essere tollerato. Sia chiaro: atti come questo ci danno ancora più forza per andare avanti con determinazione sulla strada tracciata dal governo Meloni, fondata su sicurezza, legalità e difesa della libertà democratica".

"L’ennesimo atto infame a marchio anarchico – aveva aggiunto il capogrupo di Fratelli d’Italia Luca Negrini – compiuto da soggetti che certamente non conoscono il significato della parola “democrazia”. Azioni come questa meritano una risposta dura e ferma da parte di tutta la politica. In meno di tre mesi registriamo il terzo episodio di vandalismo ai nostri danni: un’escalation figlia anche del silenzio complice di una parte politica che continua a non condannare".