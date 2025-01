"Dopo le 20 Formigine è terra di nessuno: assurdo e vergognoso che la Polizia Locale non sia presente dalle 20 in avanti". Muove da questo presupposto, il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Borrelli, per annunciare una mozione avente ad oggetto la sicurezza che il centrodestra formiginese proporrà in occasione del prossimo consiglio comunale. La protesta parte da un’esperienza diretta dallo stesso consigliere di Fratelli d’Italia. Borelli infatti, spiega come come lunedi, alle 20,15, "una mia collega, uscita dal lavoro, ha trovato il vetro dell’auto rotto e, contattata la polizia locale di Formigine siamo stati informati da una segreteria automatica che gli uffici erano chiusi e come fosse necessario contattare, per urgenze, il 112 di Sassuolo". Tanto è bastato a Borrelli per elaborare una serie di proposte che verranno sottoposte al consiglio comunale e a proposito delle quali il capogruppo di Fratelli d’Italia auspica la massima condivisione "perché – scrive Borelli – su un tema del genere non ci devono essere colori politici o ideologici e dovremmo essere tutti dalla stessa parte per la salvaguardia della nostra città". Tra i punti ‘messi in fila’ da Borrelli ‘incrementare l’organico della Polizia Locale per raggiungere, entro fine mandato, il rapporto di 1 vigile ogni 1.000 abitanti, come previsto dalla normativa regionale, istituire il vigile di frazione o di quartiere, installare totem informatici nelle frazioni, collegati al Comune e alla Polizia Locale, per consentire segnalazioni di degrado urbano e altre problematiche e rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine, migliorare il coordinamento tra Polizia Locale, Carabinieri e altre autorità competenti per una gestione più efficace delle emergenze e della prevenzione’.