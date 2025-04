Due chili di droga in auto. Arrestato un 58enne

Viaggiava con oltre due chili di cocaina nascosti nell’auto. Grazie all’intuito degli agenti della polizia stradale di Modena Nord, però, il narcotrafficante è finito in carcere.

Parliamo di un 58enne residente a Rimini, fermato dagli agenti nella serata di mercoledì 25 marzo mentre viaggiava sull’autostrada del Sole probabilmente per raggiungere le piazze di spaccio individuate.

Durante i controlli i poliziotti, dal comportamento sospetto del conducente, hanno capito che l’automobilista nascondeva qualcosa e, perquisita l’auto, hanno trovato in effetti nascosti all’interno di un doppio fondo posizionato nel telaio sotto i sedili i due panetti, contenenti oltre 2 chilogrammi di cocaina appunto, forse destinati proprio alla nostra piazza.

Con la collaborazione della mobile di Rimini gli agenti hanno poi perquisito l’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati altri 36 grammi di polvere bianca sempre destinati allo spaccio e strumenti di precisione.

Il gip, all’esito dell’udienza ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere come richiesto dalla procura.