Duplice omicidio a Vignola, uccide la madre e il fratello a coltellate

Vignola (Modena), 1 ottobre 2023 – Ha ucciso la madre di 88 anni e il fratello a coltellate. E’ questo il terribile scenario che si è delineato stasera in via Torino a Vignola, una strada di villette alle porte del paese. I due fratelli, vittima e omicida, hanno 66 e 67 anni. La chiamata è arrivata dai vicini di casa che hanno sentito urla terribili passata l’ora di cena, intorno alle 21.30.

Terribile la scena che si è presentata davanti ai carabinieri, accorsi in pochi minuti e ai familiari che sono stati allertati e hanno raggiunto in breve tempo l’abitazione. In casa, infatti, giacevano i corpi dell’uomo e di suo madre. Entrambi erano già senza vita. L’autore del terribile gesto è già stato individuato: si tratterebbe del fratello e figlio delle vittime. L’uomo ha lasciato l’abitazione in ambulanza.