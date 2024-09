E’ festa tra i vicini di casa. Sabato pranzi o aperitivi per incontrarsi e conoscersi

Un aperitivo o un pranzo in cortile, una merenda con musica e giochi in giardino e tante cene nei cortili condominiali: sempre e comunque un’occasione per incontrarsi, conoscersi, condividere e stare insieme in allegria.

Sabato è tempo di ’Stiamoci vicini’ la festa dei vicini promossa dall’Amministrazione comunale e coordinata attraverso il Punto d’Accordo che ha raccolto le adesioni di cittadini, associazioni e altre realtà, fornendo anche i gadget della Festa, come magliette per gli organizzatori, palloni gonfiabili e frisbee per giochi all’aria aperta.

"La Festa dei vicini è un’occasione per avviare o consolidare le relazioni di buon vicinato come elemento importante di coesione sociale e benessere; di rinsaldare legami tra persone che vivono nello stesso condominio o in abitazioni vicine e quindi, in ultima analisi, di fare comunità – afferma l’assessora Alessandra Camporota – Oltre a valorizzare l’attivazione del singolo cittadino per la comunità e quindi il senso di appartenenza, la Festa è un momento per affermare il valore delle relazioni tra le persone come elemento di coesione sociale e inclusione".

Nel pomeriggio di sabato organizzate da vicini di casa ma anche da Servizi e Poli sociali del Comune. Al Puass visitatori e utenti della Casa della Salute di via Rita Levi Montalcini 200 saranno accolti dalle 8 alle 12 con un open day a favore dei caregiver familiari che prevede un’attività di animazione per bambini, attività di benvenuto con informazioni per gli adulti centrate su azioni di prevenzione e bibite analcoliche e succhi di frutta per tutti.

Il Centro per le Famiglie organizza, presso il giardino del nido di via del Gambero, dalle ore 10 alle 12, laboratorio di giochi, letture e cargo bike in collaborazione con le volontarie di Nati per Leggere, Biblioteche di Modena e Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento.

Il Polo 1 dalle 16,30 alle 19 invita bambini e ragazzi in piazza Redecocca per una merenda con banchetti informativi, animazione e laboratorio creativo a cura dell’Officina del Riuso.

Sono rivolte a adulti e anziani le attività di socializzazione che si svolgeranno al Polo 2 dalle 10 alle 13 presso lo spazio dall’Associazione Culturale Stoff, con ingresso dal cortile del Polo in via Morandi 54, mentre la cooperativa Domus.