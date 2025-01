E stasera in scena i Madrigalisti Estensi

Il percorso musicale in onore del Patrono si aprirà oggi alle 21 in Duomo con il concerto dei Madrigalisti Estensi, diretti da Michele Gaddi, che proporranno la ricostruzione di un antico Vespro solenne dedicato a San Geminiano, con l’esecuzione di opere scritte per la Cattedrale da una cerchia di compositori fra i più importanti del Rinascimento: Josquin Desprez, Adrian Willaert, Jacopo da Fogliano, Eustachio de Monteregali. Si tratta della prima interpretazione assoluta in tempi moderni dei manoscritti musicali cinquecenteschi dell’Archivio Capitolare. Oggi alle 15.30, nel salone dell’arcivescovado, Federica Collorafi, Stefano Pellini e Michele Gaddi parleranno de "La musica della Domus Clari Geminiani".

