Ecco la squadra di Gargano: Salvioli vicesindaco

Il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, ha ufficializzato ieri la nuova squadra di Giunta. Gargano, in particolare, si è tenuto le deleghe a Sicurezza e Legalità, Protezione Civile, Villa Sorra, Fund raising e Unione del Sorbara. Alessandro Salvioli (Pd) è stato nominato vice sindaco con deleghe a Urbanistica e Rigenerazione Territoriale, Politiche Educative, Scuola e Sport. Silvia Cantoni (Pd) ha ricevuto le deleghe a Cultura, Commercio e Suap, Volontariato ed Eventi. Sarah Testoni (Idee in Comune) sarà assessora a Transizione ambientale ed energetica, Benessere e tutela animale, Mobilità sostenibile, Ciclo integrato dei rifiuti. Fabio Berselli (Pd) ha ricevuto in carico Lavori Pubblici, Manutenzione e Decoro Urbano, Pnrr, Gestione Patrimonio Pubblico e Viabilità. Renza Barani (Pd) ha Welfare e Politiche di genere, Lavoro e Politiche abitative. Ugo Piacquadio (M5S) avrà Programmazione, Bilancio, Tributi ed entrate. Luca Cristoni (Castelfranco Futura), infine, ha le deleghe ad Agricoltura, Promozione del territorio e turismo, Europa, Gemellaggi.