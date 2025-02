Elena Corsini diventa comandante della Polizia Locale

Elena Corsini, nata a Pavullo, dopo aver prestato servizio nei comandi dell’Unione Terre di Castelli e nel Comune di Vergato, è divenuta ora la nuova comandante della Polizia Locale di Valsamoggia nel bolognese.

"È un grande onore per me ricoprire questo incarico – ha detto la neo comandante in questo ruolo dal primo gennaio e anche referente di Protezione civile per il territorio –. Credo in una Polizia locale vicina ai cittadini e lavorerò perché si arrivi a una sicurezza partecipata in cui l’ascolto delle persone abbia un ruolo di grande importanza".