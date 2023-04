Elezioni, ecco tutti i nomi delle due liste

Oggi ultimo giorno per scoprire quali saranno le liste che il 14 e 15 maggio si contenderanno la guida dell’amministrazione comunale di Camposanto. A sostegno della sindaca uscente Monja Zaniboni, che si ripresenta, il centrosinistra che si raccoglie attorno alla lista "Noi per Camposanto" schiera: Simone Balboni, Cinzia Bellodi, Elisabetta Borghi, Sonia Costi, Orsola D’Agata, Priya Kewal, Amarjit Kumar, Umberto Neri, Aldo Pelloni, Andrea Resca, Esterina Spatari e Giacomo Vincenzi. Il centrodestra, con "Centrodestra per Camposanto", schiera Mauro Neri (capolista), Daniele Capaldo, Majlinda Cimo, Mattia Orlandini, Pierluigi Masotti, Roberto Sala, Annamaria Pareschi, Andrea Perrone, Mauro Garuti, Mario Cavicchi, Marcello Manfredini e Roberto Dallari.