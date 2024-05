Emergenza casa, scontro fra i candidati

Un confronto con i candidati alle prossime elezioni amministrative e per la scelta del sindaco che amministrerà il Comune di Fiorano, organizzato dalle associazioni di categoria locali e moderato da Fabio Sala, si è svolto l’altra sera al Teatro Astoria, con la partecipazione dei candidati Marco Biagini (Centro Sinistra), Giuseppe Manfredini (Centro Destra), Luigi Montermini e Mario Giovanardi (liste civiche). Tra i temi affrontati, l’emergenza abitativa causata dalla mancanza di case disponibili e dal caro affitti, disincentivi per chi vuole trasferirsi a Fiorano.

"Tante strutture abitative inutilizzate potrebbero essere recuperate e riqualificate – spiega Giovanardi –, a partire dagli edifici delle zone di via Poliziano e via Torre Oche, il comparto Cisa Cerdisa, mentre per gli affitti rilanciamo l’idea delle cooperative di edilizia condivisa, una delle soluzioni per calmierare gli affitti". "Comprare e affittare a Fiorano è diventata una meta irraggiungibile – ha detto Biagini – nonostante un grande patrimonio di case popolari: il nostro obiettivo è arrivare a 200 alloggi di edilizia residenziale pubblica andando a riqualificare immobili che sono già nella disponibilità del comune (ex sala consiliare di via Marconi) oltre a trasformare l’immobile di Villa Rossi in uno studentato per professionisti sanitari che vengono a lavorare nel territorio".

Per Manfredini "occorre lavorare sulle normative oggi in vigore che penalizzano il cambio di destinazione d’uso, riqualificando spazi e uffici inutilizzati all’interno dei capannoni e e che possono essere destinati ad uso abitativo per i loro dipendenti mettendo un vincolo. Per Montermini occorre partire da un censimento delle risorse disponibili sul territorio "immobili e strutture in disuso potrebbero essere utilizzate e incentivare l’affitto delle seconde case con gli sgravi fiscali".

Altro argomento trattato è stata la riqualificazione del Villaggio Artigiano di Fiorano, un’area con 15.000 addetti impiegati in centinaia di imprese. Per Montermini occorre "studiare un piano per migliorare l’efficienza delle strutture riducendo l’impatto ambientale nella prospettiva di un aumento dei mezzi elettrici".

Per Giovanandi uno dei focus è la manutenzione di marciapiedi, parcheggi e servizi per camionisti mentre Biagini ha posto l’attenzione sul tema della mobilità sostenibile con attenzione alle aree verdi, della città. Il tema della sicurezza è stato toccato da Manfredini: "Sono da rifare le asfaltature e i marciapiedi, oltre alla messa in sicurezza delle ciclabili di collegamento da Fiorano al centro industriale".

l.c.