EmiliaFoodFest da record. Migliaia di visitatori e premio al ’Tortellante’

Un bilancio assolutamente positivo, un vero e proprio successo la seconda edizione di EmiliaFoodFest, la kermesse cultural-gastronomica alla scoperta dei sapori della via Emilia che si è conclusa ieri sera. Sold out gli eventi di showcooking e le degustazioni al PalaPio; in centro decine di migliaia di persone tra cittadini e visitatori ed espositori provenienti da varie province emiliano-romagnole che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta dei sapori della tradizione.

"Siamo molto contenti del successo di questa seconda edizione, grandi e piccoli, amanti della cucina e curiosi hanno invaso il centro di Carpi in questi tre giorni. 40stand espositivi e oltre 60 eventi hanno animato piazza Martiri – spiega Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi – un palinsesto che si è distinto sia per qualità che per quantità e ha portato a Carpi nomi illustri del panorama gastronomico nazionale". EmiliaFoodFest ieri ha voluto riconoscere e premiare l’Associazione Tortellante (laboratorio terapeutico abilitativo dove giovani e adulti nello spettro autistico imparano a produrre pasta fresca fatta a mano). Al progetto modenese, sostenuto dallo chef Massimo Bottura e da Lara Gilmore, è stato assegnato il Premio Bontà, nelle mani della presidente dell’associazione Erika Coppelli. Inoltre, Beppe Carletti tastierista e fondatore della band dei Nomadi nell’anno in cui festeggia i 60anni di attività ha ritirato il Premio Emilia in the World. Il Premio Ambasciatrice del Gusto 2023 è andato a Natalia Catellani, modenese food blogger e scrittrice, mentre il premio Sandro Bellei è stato assegnato alla giornalista romagnola Gabriella Pirazzini ora direttrice e conduttrice di ‘Con i frutti della terra’ sulle diverse emittenti regionali.

Successo anche per i grandi eventi come il processo alla mortadella che è stata ’assolta’ e la Champions League delle sfogline emiliano romagnole.

