Emilio Sala presenta ’Un ballo in maschera’

La stagione lirica del teatro Comunale si avvia alla conclusione, dunque arriva all’ultimo appuntamento anche la rassegna ’Invito all’opera’, organizzata con gli Amici dei Teatri modenesi. Oggi alle 18 nel Ridotto del teatro, con ingresso libero, ’Un ballo in maschera’ di Verdi verrà presentato dal musicologo Emilio Sala, docente alla Statale di Milano e membro del board dell’edizione critica delle Opera di Giuseppe Verdi (Chicago), del comitato scientifico della Fondazione Rossini di Pesaro e dell’edizione nazionale Giacomo Puccini di Lucca.

L’opera verdiana andrà in scena domani sera alle 20 e domenica 5 marzo alle 15.30, in un allestimento con la regia di Massimo Gasparon che riprende un’idea di Pierluigi Samaritani. Per la recita di domenica 5 torna il progetto OperaInclusiva nato per rendere l’opera accessibile a tutti, in particolare ai disabili sensoriali, visivi e uditivi, di tutte le età: alle 11 si terrà un percorso multisensoriale per preparare allo spettacolo, che sarà dotato di audiodescrizione con sopratitoli in italiano. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ali (Accessibilità, lingua, inclusione). Per le prenotazioni, [email protected]

s.m.