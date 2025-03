"Era buono e sempre solare. Ora papà è il nostro angelo"

"La notizia della morte di papà mi ha tolto l’anima, sono devastata". Non riesce a trattenere le lacrime Victoria, la figlia maggiore di Francesco Righi (insieme nella foto accanto), morto a 43 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Chiesa Sud a Rovereto sulla Secchia, dove Francesco abitava. "Il mio papà era una persona buona – prosegue la figlia – aveva sempre la battuta pronta per strappare un sorriso a qualcuno. Questi (quasi) 18 anni passati insieme a lui è come se fossero stati una vita intera. Non riesco a darmi pace per quanto è successo, per questa tragedia che lo ha portato via a me e mio fratello e a tutte le persone che gli vogliono bene. Al tempo stesso vorrei cercare di ricordarlo col sorriso perché papà era una persona troppo solare e simpatica per ricordarlo col viso pieno di lacrime. Ora è il mio Angelo e nonostante non sia più fisicamente con noi, sarà sempre vicino a me. Ciao papà, la tua Vicky". La notizia della tragica e improvvisa morte di Francesco ha sconvolto sia la comunità di Rovereto che quella di Carpi, dove abitano i figli e la ex compagna e di Limidi dove il 43enne lavorava alla Aqseptence Carpi Srl. Ancora da chiarire le cause che lo hanno portato a perdere il controllo dell’auto finendo nel fosso. Ancora da fissare i funerali.

m.s.c.