Erogatori nelle scuole e casette: "Più acqua potabile per i cittadini"

Il Comune di Terre del Reno prosegue con decisione nel suo impegno per la sostenibilità ambientale e la promozione di servizi pubblici essenziali. Grazie ai finanziamenti ottenuti da Atersir, sono stati realizzati due progetti dedicati all’accesso all’acqua potabile di alta qualità.

"Il primo progetto ha consentito l’installazione di 7 erogatori d’acqua presso le scuole, il Municipio e il Centro Civico di San Carlo, per un valore complessivo di 15.594 euro interamente finanziato da Atersir – fanno sapere dalla municipalità - Il secondo progetto prevede invece l’installazione di 4 Case dell’Acqua, di cui due sono state recentemente installate nei giorni scorsi nelle seguenti località. Figurano già presenti, infatti, quelle in Piazza Pertini a Sant’Agostino e quella in Piazza Matteuzzi a Mirabello".

Appena installate, saranno seguite dalla posa di altre nelle località restanti. "Le restanti due sono previste in Piazza Garibaldi a Dosso e in Piazza Pola a San Carlo – proseguono - saranno ultimate entro gennaio 2025. Questo intervento, finanziato al 50% da Atersir per un importo di 12.500 euro offrirà ai cittadini l’accesso ad acqua potabile, refrigerata, microfiltrata, naturale e gassata a prezzi contenuti: 0,05 euro al litro per l’acqua naturale e 0,10 euro al litro per l’acqua gassata".

E il sindaco. "L’installazione delle nuove Case dell’Acqua rappresenta un traguardo", sottolinea il sindaco Roberto Lodi.