Esce di strada con l’auto: è grave

Grave incidente nella prima mattinata di ieri a Castelvetro. Lungo via Croce, un ragazzo di 19 anni è finito fuori strada a bordo della sua auto, riportando ferite in diverse parti del corpo, che hanno richiesto per lui il ricovero in ospedale. Attualmente, la prognosi riguardo le sue condizioni rimane ancora riservata. Particolarmente difficoltose sono state anche le operazioni di soccorso – scattate verso le 8,30 – poiché la vettura è precipitata in un canale. È quindi dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco da Vignola, che è arrivata sul posto con il supporto di una autogrù e di un furgone per il soccorso fluviale proveniente dai colleghi di Modena. Il conducente è stato stabilizzato dentro l’autovettura e liberato dalle lamiere in cui era rimasto incastrato. Appena è stato possibile, il 19enne è stato poi trasportato, appunto in gravi condizioni, al trauma center di Baggiovara. Ora, saranno decisive le prossime ore per capire le reali condizioni in cui versa il ragazzo, il quale oltre all’impatto causato dall’incidente ha dovuto appunto affrontare la difficile situazione di essere rimasto per diverso tempo all’interno dell’abitacolo, senza riuscire ad uscire dalla sua vettura.

m.ped.