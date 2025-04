Esplosione nella notte. Salta il bancomat di Bper

Esplosione in piena notte a Concordia dove una banda di malviventi incappucciati ha assaltato il bancomat della filiale Bper in via Valnemorosa. Era appena scoccata la mezzanotte quando, tra sabato e domenica di Pasqua, un forte boato ha interrotto all’improvviso il sonno dei tanti residenti nelle adiacenze dell’istituto di credito. I banditi hanno fatto saltare lo sportello automatico del contante per mezzo di una carica esplosiva con la tecnica della marmotta. La deflagrazione, a differenza di quanto solitamente avviene, non ha provocato danni alle vetrate esterne dell’istituto ma, restano da valutare, rovine interne alla filiale e al bancomat andato completamente distrutto. Da quanto si apprende il delegato della Bper intervenuto sul posto avrebbe confermato che il dispositivo anti rapina ha impedito la razzia del contante costringendo i malviventi a fuggire a mani vuote.

A giungere sul posto, pochi minuti dopo la deflagrazione, è stata la una pattuglia dell’istituto di vigilanza La Patria. Svariati i testimoni residenti sopra e di fronte alla banca che, svegliati di soprassalto sono corsi alla finestra vedendo i malviventi in azione. Uno di questi vista la scena ha cominciato ad urlare e inveire a squarciagola contro i malviventi. La banda, hanno raccontato i testimoni oculari, era composta da quattro malviventi incappucciati: un palo piazzato all’angolo tra via Valnemorosa e via Garibaldi, due entrati all’interno della Bper nel tentativo d’impossessarsi del contante e, il quarto, rimasto alla guida di una potente vettura Audi A3 nera con cui sono fuggiti.

Subito dopo i carabinieri di Mirandola, Concordia e lo speciale nucleo operativo di Carpi per i rilievi di rito che sul tentato assalto hanno avviato immediate indagini. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza interne ed esterne alla banca e quelle presenti, gestite dal comune, in molte vie e incroci del paese che, inevitabilmente, L’Audi nera dei malviventi ha attraversato quella notte. "Lo sportello bancomat - conferma una cliente della banca – era fuori servizio da qualche giorno. Infatti – conferma la donna – ho prelevato il contante direttamente dal cassiere. Proprio venerdì, mentre ero in banca, il tecnico aveva ripristinato l’uso dello sportello automatico in previsione del lungo weekend pasquale rifornendolo del contante". La vigilanza privata de La Patria è stata attivata per proteggere l’istituto di credito fino a martedì (oggi ndr).

Flavio Viani